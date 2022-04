ROMA (ITALPRESS) – Arriva il 21 aprile al cinema “Il sesso degli angeli”, nuovo film di Leonardo Pieraccioni. L’attore interpreta Don Simone, un prete di frontiera, con una chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo “stare insieme” dei social. Finalmente Don Simone riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera che potrà risollevare le sorti economiche del suo oratorio sempre deserto. Del cast fanno parte anche Sabrina Ferilli e Marcello Fonte.

“E’ una storia incentrata sul dubbio e sulla redenzione – dice il regista – fin da quando ho iniziato a scrivere i miei primi film insieme a Giovanni Veronesi ci siamo subito ripromessi di attribuire dei dubbi ad ogni mio personaggio che immaginavamo a seconda dell’età che aveva: a 30 anni venivo travolto dall’Amore e a 40 ero un Peter Pan che nonostante la sua età non voleva mollare la sua posizione in campo sentimentale, come ad esempio ne “Il paradiso all’improvviso” oppure pensa a “Ti amo in tutte le lingue del mondo” dove ero alle prese con le pene di amore di un uomo lasciato dalla sua donna”.

“Seguendo questa logica – prosegue – a 50 anni ho iniziato a raccontare i rapporti con una figlia (come è avvenuto in “Se son rose”) e i primi veri bilanci in cui ci si chiede se nella vita si sono fatte o meno le cose che si sarebbero dovute fare. Per “Il sesso degli angeli” la figura di un prete ci sembrava la più adatta per un dubbio supremo: don Simone è sempre stato un buon sacerdote fermo nelle sue convinzioni e nella sua fede oppure no? Questa fede che lo ha accompagnato in tanti anni c’è ancora oppure è finita? Quando arriva nel bordello svizzero si suppone che i punti interrogativi si debbano sciogliere tutti..”.

(ITALPRESS)

