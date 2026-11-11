Pier Silvio Berlusconi “Mentana è il benvenuto, le porte di Mediaset sempre aperte”

MILANO (ITALPRESS) – “Grande stima e, oltre che personale, grande affetto per Enrico. Lui sa che in Mediaset le porte sono sempre aperte”. Così Pier Silvio Berlusconi, Chairman and Group CEO di MFE, ha risposto durante l’incontro con la stampa a Cologno Monzese a una domanda sull’eventuale ritorno di Enrico Mentana a Mediaset, alla luce dell’annunciato addio del giornalista a La7 il 23 dicembre. “Se ne va veramente?”, ha chiesto Berlusconi, aggiungendo: “Penso che stia valutando cosa fare del proprio futuro, ma qui Mentana è benvenuto”.

“Non so abbastanza della vicenda per avere una vera opinione”, ha detto Berlusconi in risposta a una domanda sul caso Pierluigi Diaco e sulle polemiche relative all’intervista all’ex prete Alberto Ravagnani, oggi concorrente di “Ballando con le stelle”. “Mi sembra che la povera Rai, nel gestire queste situazioni, sia sempre a metà tra ciò che andrebbe fatto come azienda, ciò che andrebbe fatto come editore puro e ciò che fa un’azienda dove la politica ha un bel peso”, ha osservato Berlusconi. “Non mi riferisco in particolare al caso Diaco – ha precisato -. E’ tutto più complicato per la Rai e spesso si complicano anche la vita”.

“Ho stima vera per Fabio, lo conosco anche personalmente, mi piace come professionista e come persona”, è il commento su un possibile interesse di Mediaset per Fabio Fazio, il cui contratto con Discovery è in scadenza nel 2027. “Aspettiamo che finisca. Però secondo me non se lo lasceranno scappare facilmente. E’ uno dei pochi arrivati dalla televisione più classica e generalista che è riuscito ad avere successo anche a quel livello lì”, ha risposto Berlusconi, senza escludere un eventuale dialogo futuro.

“Rimaniamo convinti di una cosa: ancora per tanti, tanti anni la televisione dirà la sua”. “È veramente un momento di grande trasformazione”, ha osservato, descrivendo un mercato editoriale sempre più affollato, nel quale anche gli operatori nati con modelli basati sugli abbonamenti si stanno aprendo alla pubblicità. Per Berlusconi la sfida non consiste nell’abbandonare la televisione tradizionale, ma nel trasferirne i punti di forza nel nuovo ambiente tecnologico. “Rendere digitale ciò che oggi funziona in televisione è la nostra sfida”, ha spiegato. “Dobbiamo trovare il nostro modo, il nostro modello”. Un percorso tutt’altro che semplice: “Da televisivi chi c’è riuscito nel mondo? Nessuno ad oggi, nessuno”, ha concluso.

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