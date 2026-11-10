Pubblicato l’avviso “Che spettacolo l’Italia” per promuovere il turismo italiano attraverso il cinema

ROMA (ITALPRESS) – È online l‘Avviso per il progetto istituzionale promosso dal Ministero del Turismo, “Che spettacolo l’Italia!”, mirato a promuovere lo sviluppo del turismo italiano attraverso il cinema e l’audiovisivo.

La misura stanzia risorse per la realizzazione, l’acquisizione esclusiva e la programmazione e distribuzione di contenuti originali, denominati “Film turismo”, da produrre con creatività cinematografica e abbinare a serie TV e a film per le sale cinematografiche”.

L’obiettivo è promuovere il turismo italiano attraverso la rappresentazione e il racconto dei luoghi delle riprese e delle scene più significative da parte degli attori protagonisti. La misura riguarda opere in cui luoghi, territori, borghi e località d’Italia non risultino semplici ambientazioni, ma assumano identità, centralità e rilevanza nelle storie e, in quanto tali, vengano valorizzati.

L’Avviso si rivolge ai produttori di opere televisive e cinematografiche in prima programmazione o proiezione. Ha carattere sperimentale e durata di un anno.

-Foto Ministero del Turismo-

(ITALPRESS).