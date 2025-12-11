Pier Silvio Berlusconi “Il governo sta facendo bene, anche sulla manovra”

MILANO (ITALPRESS) – “Penso che il governo stia facendo bene. Tutti gli indicatori economici rimangono positivi in una situazione macroeconomica europea e mondiale complicatissima. Il mio giudizio è positivo, anche sulla manovra”. Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, a margine dell’incontro prenatalizio di Mediaset con la stampa.

Berlusconi ha ricordato di non occuparsi direttamente di politica né di avere in programma di farlo. “Il mio pensiero non cambia rispetto a quanto già detto l’8 luglio”, ha chiarito sottolineando che, comunque, “chi fa l’imprenditore non può essere distante dalla politica”. Ha poi spiegato: “Che io e mia sorella Marina ci si appassioni ai destini di Forza Italia… siamo onesti, è naturale. Tra i lasciti di mio padre, uno dei più grandi, se non il più grande, è proprio Forza Italia”. A questo ha affiancato una riflessione sul futuro del partito esprimendo “gratitudine vera” per Antonio Tajani e per la squadra che “ha mantenuto in piedi il partito dopo la scomparsa di mio padre, cosa per nulla facile”. “Ritengo che – ha concluso – guardando al futuro siano inevitabilmente necessarie facce nuove, idee nuove e un programma rinnovato”.

