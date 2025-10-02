Piemonte in Giappone, Barbero “Nuove sfide per i due territori”

TOKYO (ITALPRESS) - All'Ambasciata d'Italia a Tokyo il Piemonte ha presentato obiettivi e risultati della missione in Giappone, nell'ambito della partecipazione all'Expo Osaka 2025. "Abbiamo identificato alcune delle sfide principali che accomunano i due territori, Italia e Giappone, e su cui abbiamo intenzione di lavorare in modo più marcato, che sono l'aerospazio, l'energia, la sostenibilità, l'architettura e il design", afferma Silvia Barbero, vicerettrice per la comunicazione e la promozione del Politecnico di Torino. col/mgg/azn