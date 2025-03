Piemonte, Cirio “Turismo sempre più una leva per la nostra economia”

TORINO (ITALPRESS) - "Oggi certifichiamo che nel 2024 in Piemonte sono venute più persone rispetto al 2023 e si sono fermate più a lungo. Gli arrivi aumentano con percentuali superiori alla media nazionale, così come le presenze. Ormai ci sono le condizioni affinché il turismo sia sempre di più una leva per la nostra economia", ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a margine di un evento legato al turismo. xn3/tvi/mca1