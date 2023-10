Picozza (Andea) “Attenzione a stili di vita per infiammazioni tipo 2”

ROMA (ITALPRESS) - “Bisogna fare attenzione che le persone possano avere non solo i presidi farmacologici più appropriati, ma anche quelli non farmacologici come ad esempio vestiti particolari, filtri per l’aria, la salubrità delle nostre scuole. Quindi serve un approccio anche non farmacologico sugli stili di vita che è importante”. Lo ha detto Mario Picozza, Presidente ANDeA - Associazione Nazionale Dermatite Atopica, a margine del progetto dal titolo "La gestione del paziente con patologie infiammatorie di tipo 2", un ciclo di tre incontri che ha visto coinvolte 4 associazioni di pazienti e 16 società scientifiche. Alcune delle proposte operative sono racchiuse nel Policy Paper realizzato dall'Istituto per la Competitività insieme a Sanofi. f04/mgg/gsl