Pichetto “L’ambizione e l’obiettivo di decarbonizzare rimane e rimane per tutti”

ROMA (ITALPRESS) - "L'ambizione e l'obiettivo di decarbonizzare rimane e rimane per tutti, poi naturalmente al limite ci sono le condizioni di velocità che dividono paese e paese rispetto alle tempistiche e alle programmazioni nazionali. Però è un obiettivo di tutti quelli che sono presenti alla COP30". Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a margine di una conferenza stampa. xb1/ads/mca2