Pichetto a Montreal, il dialogo con il Canada entra nella fase operativa

ROMA (ITALPRESS) – Nell’ambito dell’11^ Conferenza Globale sull’Efficienza Energetica dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è intervenuto alla sessione tematica “Le reti flessibili per l’elettrificazione”, dedicata al ruolo delle tecnologie digitali nel sostenere l’integrazione delle fonti rinnovabili, la sicurezza del sistema energetico e una gestione più efficiente dei consumi.

La sessione ha valorizzato 3DEN, l’iniziativa promossa dal MASE insieme all’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) e al Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP). Attraverso bandi competitivi internazionali, 3DEN sostiene partenariati tra imprese, ricerca e comunità locali per sviluppare soluzioni digitali innovative, in grado di rendere i sistemi energetici più efficienti, sicuri e resilienti. Il cofinanziamento richiesto ai partecipanti genera un effetto leva delle risorse pubbliche e favorisce la sostenibilità e la scalabilità degli interventi. Ad oggi, l’iniziativa ha sostenuto 18 progetti pilota, coinvolgendo circa 80 tra imprese, università, centri di ricerca e start-up, con una significativa partecipazione italiana.

“Con 3DEN l’Italia promuove una cooperazione internazionale concreta, capace di trasformare l’innovazione tecnologica in benefici reali per cittadini, imprese e territori. L’obiettivo è ridurre sprechi e costi, migliorare la qualità dei servizi energetici e valorizzare le competenze del Sistema Italia nella transizione energetica globale”, ha dichiarato il Ministro Pichetto Fratin.

Il Ministro dell’Ambiente italiano ha inoltre incontrato, in bilaterale, il ministro dell’Energia e delle Risorse Naturali del Canada, Tim Hodgson, nel quadro del Partenariato strategico riaffemato dai Premier Meloni e Carney al vertice G7 di Kananaskis in vista della riunione dei Ministri del G7 che si terrà a Toronto il 30-31 ottobre 2025. “Vogliamo proseguire la storica collaborazione tra i nostri Paesi – ha sottolineato il Ministro Pichetto Fratin con il il ministro Hodgson – ma anche ampliarla per rafforzare la sicurezza energetica e costruire una transizione energetica sostenibile, sul principio di neutralità tecnologica”.

“Per noi è importante lavorare con voi – ha ribadito il ministro italiano – per creare catene del valore dei minerali critici più sicure, sostenibili e resilienti. In particolare, condividiamo la strategia di rafforzamento delle materie prime critiche anche guadando alla possibilità di attivare collaborazioni sulla produzione, raffinazione e riciclo, valorizzando le iniziative progettuali Italie e canadesi. La nostra collaborazione verrà rafforzata anche dalla possibilità di creare scorte strategiche per garantire continuità ai nostri sistemi produttivi e alla sicurezza economica dei nostri Paesi”.

Sul nucleare, ha ricordato Pichetto Fratin, “l’Italia è pronta per condividere le migliori pratiche per facilitare l’accesso agli strumenti di finanziamento, la promozione di approcci efficaci in materia di licenze e il rafforzamento del coordinamento sui progetti commerciali tra i membri del G7. Inoltre – ha aggiunto – si impegna a far progredire la ricerca, lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie nucleari innovative, compresi i piccoli reattori modulari e i reattori avanzati nonché la ricerca e gli investimenti nel campo dell’energia da fusione”.

– Foto ufficio stampa MASE –

(ITALPRESS).