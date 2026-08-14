FS Logistix accelera sulla transizione energetica, sperimentato HVO su flotta ferroviaria e stradale

ROMA (ITALPRESS) – FS Logistix accelera sulla transizione energetica con la sperimentazione dell’HVO sulla propria flotta ferroviaria e stradale. Il biocarburante avanzato è già in utilizzo nelle attività operative di Mercitalia Rail e Mercitalia Shunting & Terminal. La sperimentazione coinvolge sia il trasporto ferroviario sia quello su gomma. In Mercitalia Rail sono in corso attività di test su due locomotive, una da trazione e una da manovra, con un consumo pari a circa 15.000 litri di biocarburante. In Mercitalia Shunting & Terminal l’HVO è invece già utilizzato per i locomotori di manovra nei siti di Santo Stefano Magra e Valdellora. Parallelamente, l’introduzione dell’HVO è stata estesa anche alla flotta camion, attraverso il progressivo rinnovo dei mezzi con l’introduzione di 21 veicoli Euro 6 alimentati con questo carburante. Nel 2025 sono stati consumati circa 19.000 litri di HVO, che hanno consentito di evitare fino a circa 40 tonnellate di CO2 rispetto al gasolio, un valore equivalente alle emissioni annuali di circa 15-20 autovetture.

“Per FS Logistix la sostenibilità non è un ambito separato dal business, ma il modo in cui interpretiamo il nostro ruolo industriale”, ha dichiarato Sabrina De Filippis, amministratore delegato di FS Logistix. “La sperimentazione dell’HVO va in questa direzione: adottare soluzioni concrete, già disponibili e misurabili, capaci di ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività e di generare valore per i clienti. Innovazione e sostenibilità sono parte del nostro mindset. Significano scegliere ogni giorno tecnologie, processi e modelli operativi in grado di rendere la logistica più efficiente, competitiva e responsabile”. L’introduzione dell’HVO nei locomotori diesel e nei mezzi aziendali consente una significativa riduzione delle emissioni, fino al 90% di CO2 rispetto al gasolio tradizionale, mantenendo al tempo stesso continuità operativa, efficienza del servizio e piena compatibilità con le flotte esistenti.

– foto ufficio stampa Gruppo FS –

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