Piccoli veneziani tra i canali, torna “A scuola di Gondola”

VENEZIA (ITALPRESS) – Piccoli veneziani tra canali, a conoscere scorci suggestivi e tradizioni secolari, alla scoperta della loro città. Torna anche quest’anno “A scuola di gondola”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Gondolieri di Venezia. Un progetto didattico fatto di itinerari guidati per far conoscere le suggestive bellezze di Venezia ai bambini delle scuole dell’infanzia dell’intero territorio comunale, ma rigorosamente a bordo di una gondola.

Ieri l’iniziativa ha coinvolto l’Istituto Suore Salesie di Santa Maria della Salute di Venezia: 35 i piccoli partecipanti, tra i 3 e i 5 anni, a bordo di 6 gondole, che hanno solcato i canali di Venezia, accompagnati dalle loro insegnati. I bimbi hanno visitato i cosiddetti “squereti”, nell’area della zona dell’Ospedale Giustinian-San Trovaso, dove hanno potuto vedere come si costruisce una gondola, respirare l’aria di un luogo che costudisce quest’antica arte veneziana.

L’itinerario è stato seguito da Aldo Reato, il consigliere delegato alla Valorizzazione della gondola nel sistema di mobilità della Città Antica, ideatore del progetto. Reato, anche sulla base del successo della passata edizione, ha sottolineato l’importanza didattica dell’iniziativa e ha ringraziato l’Associazione Gondolieri di Venezia: “In occasioni come queste l’associazione si fa trovare sempre pronta, in maniera volontaria e assolutamente gratuita, al servizio della Città”, ha spiegato il consigliere.

Il nuovo progetto didattico 2025 ha segnato sul calendario altri appuntamenti: le escursioni per i bambini si terranno tra settembre e ottobre, con la partecipazione di istituti della terraferma e della Città Antica.

