Piccoli Comuni a rischio spopolamento, allarme Anci Sicilia “Servono risorse”

PALERMO (ITALPRESS) - "I piccoli Comuni della Sicilia chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni nazionali e regionali, attenzione che si deve tradurre in interventi specifici, per esempio in materia di personale: non è possibile essere ancorati a un sistema che impedisce di assumere quelle poche figure che servono a erogare i servizi. Non possiamo immaginare che in questi comuni che rischiano lo spopolamento si lascino i sindaci a mani nude nel dare risposte ai cittadini. Su questo bisogna intervenire per dare incentivi e impedire la desertificazione". Lo ha detto il segretario generale di Anci Sicilia Mario Alvano a margine degli Stati generali dei piccoli comuni che si sono svolti all'Ars. fnu/abr/gtr