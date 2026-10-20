Agroalimentare, l’Italia protagonista SIAL Paris 2026

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - L’eccellenza agroalimentare italiana protagonista a SIAL Paris 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al food & beverage: l’area espositiva italiana, coordinata da Universal Marketing, una delle principali vetrine dedicate al Made in Italy, ha riunito nella capitale francese oltre 200 aziende italiane e sette Regioni - Sicilia, Calabria, Campania, Molise, Lazio, Sardegna e Puglia - offrendo alle imprese un’occasione di incontro con buyer, distributori e operatori provenienti dai mercati internazionali. Tra le novità dell’edizione 2026, Tutto Pizza International, un progetto sviluppato in partnership da Comexposium, Regione Campania e Universal Marketing che porta all’interno di SIAL un’area interamente dedicata alla pizza italiana, alla sua filiera e alla cultura che rappresenta nel mondo. fsc/gtr