Amenta (Anci Sicilia) “Serve piano strategico per il ripopolamento delle aree interne”

PALERMO (ITALPRESS) - "Dobbiamo smetterla di lottare per difendere i piccoli comuni. Serve un piano strategico per il ripopolamento delle aree interne, perché sono un attore importante per la rinascita del Paese. Prima il Comune era considerato il cuore pulsante dello Stato, oggi siamo siamo ridotti al punto che viene considerato la marginalità più totale". Lo ha detto il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, a margine dell’incontro “Piccoli Comuni, una grande questione nazionale. Agenza Controesodo Sicilia: risorse, capacità amministrativa e comunità”, nella Sala Pio La Torre dell’Assemblea Regionale Siciliana. xv4/mrc/gtr