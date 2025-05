Piazza di Siena, la Toscana vince la Coppa del Presidente 2025

ROMA (ITALPRESS) – È la Toscana la squadra vincitrice della Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo 2025 in occasione del 92° Csio Roma Piazza di Siena – Master d’Inzeo. In un clima di grande festa per gli sport equestri nazionali, sul campo del Galoppatoio di Villa Borghese, il team toscano agli ordini di William Furlini e formato da Luna Panichi su Qrack de Septon (0/0); Virginia Favilli su Couronne de Cuves (0/0), che ha anche guidato la classifica individuale; Francesco Ferraioli su Orleone di Cantero (0/4); Giulia Romualdi su Diablo Compostelle (4/4) e Bianca Rossetti su Clapton Fz è stato l’unico a riuscire a chiudere senza errori agli ostacoli, ma con sole due penalità per il superamento del tempo massimo.

“È una grande emozione – ha detto il presidente del Comitato Regionale Fise Toscana, Marco Innocenti – perché la Toscana è sempre nelle prime posizioni, ma non è mai facile vincere. Oggi abbiamo avuto tutto quello che serviva per conquistare il primo posto, non solo a squadre, ma anche individuale. Sono molto orgoglioso per questo successo e desidero ringraziare i nostri tecnici e tutti i ragazzi”.

Lotta serratissima per l’assegnazione della seconda e terza posizione della classifica finale che ha visto Lazio e Lombardia con lo stesso computo finale di penalità: 4, ma il Lazio ha avuto la meglio sui lombardi per la somma dei tempi impiegati (390″59). La squadra di casa guidata da Marco Sassara era composta da Nicol Lapi su Revolution di Santa Paola (4/0); Flaminia Sarra su Million Dream del Rilate (0/0); Raffaella Avellone su Harley Davidson Z (4/4); Gioele Nobili su Ashdale Zirani (0/0) e Benedetta Donati su Bernini di Vallerano (4/21). Quattro, come detto, le penalità anche per la Lombardia che, con il tempo complessivo di 409″38, ha ottenuto la terza piazza.

La squadra, agli ordini di Cristiano Zappa, era composta da Alice Kullmann su Kentucky (0/4); Beatrice Dalzini su Uranus Boy (0/0); Lisa Gaudiano su Chalou Blue Ps (8/4); Alice Rita Sanvito su Jaffier J (4/0) e Francesco D’Amico su Ieram (0/0). Dal quarto al 18° posto si sono piazzati nell’ordine: Emilia Romagna, Puglia, Campania, Sicilia, Liguria, Alto Adige, Marche, Piemonte, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Veneto, Trentino, Basilicata e Calabria.

La Coppa del Presidente Intesa Sanpaolo di Piazza di Siena ha visto scendere in campo diciotto Team di altrettanti Comitati Regionali Fise d’Italia, che hanno rappresentato tutto il movimento sportivo equestre nazionale italiano in una delle manifestazioni più sentite che coinvolgono a Piazza di Siena tutto il settore giovanile.

