MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in rialzo questa mattina a Piazza Affari, dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, segna un +0,30% a quota 27.573 punti, mentre l’Ftse All Share guadagna lo 0,28% a 29.402 punti. In rialzo anche l’Ftse Star, che mette a segno un rimbalzo dello 0,19% a quota 41.266 punti. Sui mercati c’è attesa per i dati di settembre sull’occupazione americana, mentre sul fronte europeo buoni i dati sul manifatturiero tedesco. In Italia si attendono i dati del commercio al dettaglio. Per quanto riguarda le materie prime, prosegue la fase di discesa per il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia a quota 84 dollari al barile, mentre il Wti a 82,3 dollari. Anche il gas naturale registra una nuova flessione e sulla piazza di Amsterdam si porta a 35,65 euro al Mwh.

Intanto lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo e si porta olre la soglia dei 200 punti, precisamente a 202, con il rendimento del decennale al 4,91%. Partenza positiva anche per le altre piazze finanziarie europee, nonostante la chiusura piatta fatta segnare da Tokyo, con il Nikkei che segna un +0,02%, mentre positiva Hong Kong con un +1,56% grazie ai dati sul commmercio migliori delle attese. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,22%, Francoforte guadagna lo 0,46%, mentre Londra avanza dello 0,31%.

(ITALPRESS).

– Foto: Agenzia Fotogramma –

