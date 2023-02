Chiusura in lieve rialzo a Piazza Affari al termine di una seduta che si era aperta con il segno meno. L’indice Ftse Mib segna un +0,12% a quota 27.478 punti, mentre l’Ftse Italia All Share guadagna lo 0,18% a quota 29.758 punti. In ribasso invece l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,39% a quota 49.639 punti. Sui mercati, volatili per tutta durata degli scambi, gli investitori sembrano scommettere sul fatto che la Bce aumenterà i tassi d’interesse a un livello record, dopo i dati sull’inflazione in Francia e Spagna. A Milano, la migliore in Europa, bene i bancari ma fa eccezione Banca Mps dopo l’annuncio di ieri di Axa di volere cedere l’8% del capitale. Tra le materie prime, ancora in calo il prezzo del gas naturale, che sul mercato di Amsterdam quota a 46,5 euro Mwh. Lo spread fra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a quota 177 punti, ma con il rendimento del decennale in lieve aumento al 4,37%. Tra i titoli del listino milanese, fra i maggiori rialzi Saipem che guadagna 2,7 punti, ma in rialzo anche Poste Italiane, Generali e Finecobank. Per quanto riguarda invece i segni meno, fra i maggiori ribassi Tenaris che cede 2,4 punti, ma con il segno meno anche Snam, Buzzi Unicem e Italgas. Le altre principali Borse europee archiviano gli scambi con segni negativi, sulla scia dell’apertura contrastata a Wall Street, con i Nasdaq in sofferenza. C’è attesa per l’investor day di domani di Tesla. Tra le piazze finanziarie, Parigi chiude a -0,45%, Francoforte cede lo 0,11% mentre Londra arretra dello 0,74%.

(ITALPRESS).

