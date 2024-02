MILANO (ITALPRESS) – Avvio di seduta in ribasso questa mattina a

Piazza Affari dopo i primi scambi. L’indice Ftse Mib, alla prima

rilevazione, segna un -0,44% a quota 32.562 punti, mentre l’Ftse

All Share cede lo 0,44% a 34.698 punti. In calo anche l’Ftse Star, che lascia sul terreno lo 0,26% a quota 47.016 punti.

I mercati restano attendisti in vista di una serie di dati macro, tra cui in particolare l’indice delle spese personali negli Usa, ma anche il dato sul Pil americano e dell’inflazione, per capire le prossime mosse della Fed sui tassi. Stesso discorso per i dati sull’inflazione dell’Eurozona, in arrivo venerdì, per i possibili tagli da parte della Bce. Per quanto riguarda le materie prime, in lieve calo il prezzo del petrolio, con il Brent che scambia a quota 83,2 dollari al barile, mentre il Wti si porta a 78,4 dollari. In rialzo invece il prezzo del gas naturale, che sulla piazza di Amsterdam si porta a quota 24,8 euro al Mwh.

Per quanto riguarda lo spread fra Btp e Bund tedeschi apre a quota 146 punti, con il rendimento del decennale al 3,89%.

Anche le altre piazze finanziarie europee aprono deboli, sulla scia della chiusura con il segno rosso fatto registrare da Tokyo, con il Nikkei che cede lo 0,25% dopo i massimi raggiunti nei giorni scorsi. Male anche le piezze cinesi di Shanghai e Hong Kong. Tra le altre Borse europee, Parigi apre a +0,03%, Francoforte avanza appena dello 0,06%, mentre Londra cede lo 0,20%.

