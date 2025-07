VENEZIA (ITALPRESS) – DiMe, la piattaforma multicanale del Comune di Venezia, è un punto di accesso privilegiato per l’offerta di servizi alla cittadinanza. La conferma, ancora una volta, arriva dai dati del primo semestre 2025 sui servizi erogati attraverso il canale digitale e il Contact Center Unico al numero telefonico 041041.

In questi giorni è stato elaborato il report del primo semestre 2025. Sono state 1.790 le ore di funzionamento del Contact Center; 105.867 le chiamate e 434.060 i minuti di conversazione; 7.717 le richieste gestite telefonicamente relative al contributo d’accesso. Sempre in materia di CdA sono state 2.479 le richieste di informazione gestite dagli uffici comunali dedicati e 1.955 le istanze per adesione a convenzioni o rimborsi relative al contributo di accesso.

Attraverso la piattaforma sono state inoltre gestite, fino allo scorso 20 luglio, 710 chiamate per assistenza nelle prenotazioni in occasione della Festa del Redentore.

Relativamente al Servizio Anagrafe sono stati presi 37.845 appuntamenti, di questi 18.402 in modalità autonoma dai cittadini attraverso la piattaforma online: 8.137 al Contact Center Unico e 1.306 presi da operatori comunali abilitati.

Sono stati emessi 10.545 i certificati anagrafici e di stato civile, in aggiunta a quelli emessi dal sistema ANPR del Ministero dell’Interno, così suddivisi: 334 certificati di matrimonio, 2.956 certificati di morte, 391 certificati di nascita, 54 certificati di famiglia (avvocati e notai), 89 certificati di residenza (avvocati e notai). A questi si aggiungono 2.715 estratti di matrimonio, 2.195 estratti di morte, 1.792 estratti di nascita, 19 estratto di unione civile). Tali certificati possono essere richiesti 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, senza necessità di recarsi allo sportello. Sono invece 3.168 i certificati rilasciati e che non possono essere emessi digitalmente.

Lo sviluppo della piattaforma online del Comune di Venezia è certificato anche dall’aumento dei servizi messi a disposizione dei cittadini, quelli attivi sul sito sono 95, erano 80 nello stesso periodo dello scorso anno. Gli utenti unici che hanno utilizzato le card DiMe autonomamente sono 17.570: 10.497 con autenticazione SPID/CIE/CNS e 7.073 senza autenticazione.

“I dati del primo semestre 2025 della Piattaforma DiMe dimostrano che il percorso avviato dall’Amministrazione Brugnaro è virtuoso – dichiara l’assessore ai Servizi al Cittadino, Laura Besio – L’inclusione digitale dei cittadini attraverso la semplificazione e la facilitazione dell’accesso ai servizi erogati dall’Ente è il processo che sta rendendo vincente una sfida che ci vede impegnati da anni. Nelle varie attività di supporto alla cittadinanza sono stati coinvolti 190 uffici del Comune e 748 operatori abilitati. Il mio grazie, a nome di tutta l’Amministrazione, va a tutti gli operatori coinvolti, sia chi è in front-office e raccoglie le istanze dei cittadini, sia chi è in back-office e gestisce le richieste. Un plauso anche a Venis (la società in house del Comune e della Città metropolitana di Venezia che si occupa del Sistema Informativo e della Rete di Telecomunicazioni della città) che sviluppa e gestisce i servizi digitali della Città”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).