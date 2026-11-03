Piantedosi “Su attacchi hacker confidiamo di vederci chiaro in breve tempo”

TORINO (ITALPRESS) - "Sì, preoccupa nel senso che non è una cosa bella ed è chiaramente avvenuto in più Paesi europei. Sono all'opera i nostri tecnici, sia della agenzia per la cyber sicurezza sia gli esperti della polizia postale, anche lì confidiamo di vederci più chiaro in breve tempo". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, al termine del Comitato per l'ordine e la sicurezza a Torino, interpellato sui recenti attacchi hacker. xn3/ads/azn