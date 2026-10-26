Piantedosi “Riconducibile a Youssef Siher l’appello per la manifestazione del 24 ottobre”

ROMA (ITALPRESS) – “Youssef Siher è la mente del movimento 17 ottobre? Sì abbiamo gli elementi, secondo il lavoro della polizia postale che è riuscita a penetrare negli account che gestiva questo signore, dall’analisi di tutto il materiale, sicuramente è riconducibile a lui l’appello per la manifestazione del 24 ottobre, per poter replicare quello successo il 17, quindi fare dei disordini”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della registrazione di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “Nelle sue chat di Telegram erano contenuti dei manuali di istruzione per il manifestante violento” ha aggiunto Piantedosi. “Questa è una fase molto delicata delle indagini, lui, sicuramente, era esponente promotore di una associazione che dietro l’apparente contrasto ad ogni forma di islamofobia, teneva delle posizioni molto vicine ai fratelli musulmani, se questo produrrà degli effetti giudiziari, questo lo stabiliranno i giudici”, ha concluso.

“Io distinguo in due categorie i partecipanti alle manifestazioni: quelli che vogliono manifestare, lo possono fare, e quelli che partecipano al solo scopo di praticare delle violenze, lo sforzo che bisogna fare, ed è quello che si è fatto, è quello di distinguerli e cercare di colpire gli uni per non impedire la libera manifestazione degli altri”, ha detto.

“L’ultimo decreto sicurezza è servito a praticare il fermo di Youssef Siher evitando potesse continuare a lanciare appelli, poi sono stati fatti 207 fermi preventivi, altra possibilità consentita dagli ultimi decreti sicurezza, che ha permesso di gestire meglio la fase di separazione dei manifestanti normali da quelli violenti”.”Noi abbiamo avuto più tempo per fare interventi normativi, siamo il governo più longevo della storia “ ha aggiunto Piantedosi rispondendo a chi accusa l’esecutivo di fare troppi decreti sicurezza “gli interventi normativi sono normali dove il contesto del diritto si evolve”.

– foto IPA Agency –

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