MILANO (ITALPRESS) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha visitato questa mattina la Caserma Montebello di Milano, dove ha incontrato i vertici dell’Arma dei Carabinieri. “La visita – si legge in una nota della Farnesina – ha rappresentato nella giornata il primo momento di riconoscimento del contributo fondamentale delle forze dell’ordine alla tutela della legalità, alla sicurezza dei cittadini e al presidio del territorio, a garanzia della presenza dello Stato e della vicinanza alle comunità”. Nel corso della giornata Tajani ha poi incontrato in Prefettura il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, e ha visitato la Questura, il comando regionale della Guardia di Finanza, il Comando della Polizia Locale e ha incontrato in piazza Duomo i militari del dispositivo Strade sicure. In occasione degli incontri, il Ministro ha ringraziato le donne e gli uomini impegnati nelle attività di sicurezza sul territorio. “La vostra presenza è preziosa, perché prevenite e garantite la libertà di tutti i cittadini. Cercheremo di essere sempre più al vostro fianco. Anche nella prossima manovra economica lavoreremo affinché le nostre città possono essere sicure”, ha dichiarato Tajani, ribadendo l’importanza della collaborazione tra le istituzioni e gli operatori impegnati nella tutela della sicurezza della collettività.

SALVINI A PIAZZA DUOMO IN VISITA A MILITARI E AGENTI

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha fatto visita questa mattina in piazza Duomo a Milano, dove ha incontrato militari e agenti. Salvini ha voluto ringraziare personalmente gli operatori per il lavoro svolto durante il fine settimana, sottolineando l’importanza della loro presenza sul territorio. Salvini ha ribadito la necessità di rafforzare ulteriormente la presenza dei militari nelle città italiane, nei centri e nelle periferie, a difesa della sicurezza dei cittadini.

– foto copertina Farnesina –

– foto interna Lega –

(ITALPRESS).