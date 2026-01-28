ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato al Viminale il suo omologo egiziano Mahmoud Tawfik. “Il dialogo tra i nostri Paesi – ha dichiarato Piantedosi – ha un valore strategico perché si inserisce in una visione condivisa di stabilità, sicurezza e responsabilità nel Mediterraneo. Proprio per questo è fondamentale la nostra azione comune di contrasto ai trafficanti di esseri umani, attraverso lo scambio d’informazioni e l’intensificazione dell’attività info-investigativa”.

I due ministri hanno espresso soddisfazione per l’ottima cooperazione tra le forze di polizia che hanno sviluppato una collaborazione molto proficua, anche attraverso progetti formativi, in materia di migrazione e gestione delle frontiere, di lotta al narcotraffico, di contrasto alle organizzazioni criminali e al cybercrime. Nel corso del colloquio si è discusso dell’importanza delle campagne informative, per scoraggiare flussi irregolari gestiti da reti criminali senza scrupoli.

