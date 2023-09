GENOVA (ITALPRESS) – “Immaginiamo di estendere la sperimentazione del taser anche nei Comuni sotto i 20 mila abitanti”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a Genova.

“Si è rivelato uno strumento molto utile per l’intervento operativo – ha proseguito il ministro -. Sono stati 1.350 i casi in cui è stato utilizzato, forse in più della metà è bastata l’esibizione dello strumento per creare dissuasione. Le opportunità di estenderlo saranno valutate”.

