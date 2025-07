Piantedosi “Dalla Russia gran parte dei recenti attacchi di cybersicurezza”

ROMA (ITALPRESS) – “La Russia è un soggetto che ha manifestato una potenzialità ostile da questo punto di vista, parlo di penetrazione di reti digitali, della commissione di attacchi ostili sulla cyber, credo che gran parte dei fenomeni recenti siano riconducibili a quel Paese, la Russia ci può dare fastidio da questo punto di vista. Ha una predisposizione alla commissione di atti da guerra ibrida che si poggiano non solo su attacchi militari, ma anche su ingerenze social e web e sulla capacità di penetrare i nostri sistemi informatici”.

Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in dialogo oggi pomeriggio con Bruno Vespa in un panel della rassegna Forum in Masseria. “Siamo impegnati nel contrasto dell’immigrazione irregolare, abbiamo registrato uno spostamento di russi dalla Siria alla Libia in termini di presenza militare, che prelude a qualcosa che dovremmo tenere sotto controllo, è una presenza in uno scenario che per noi è di vitale importanza” ha aggiunto Piantedosi.

Per ciò che riguarda l’assistenza legale da parte dello Stato agli uomini delle forze dell’ordine che si trovano coinvolti in processi, per fatti commessi durante il loro operato, il ministro Piantedosi ha detto che “la norma è già in vigore”.

È la risposta alla domanda posta da Vespa in cui si faceva cenno al caso dell’inseguimento a Milano del marzo scorso, quando per sfuggire ai carabinieri il diciannovenne Ramy morì perdendo il controllo del suo scooter. Riguardo alle bodycam, invece, il ministro Piantedosi ha detto che “c’è stato un intervento normativo che le ha rese possibili con il Decreto sicurezza, le amministrazioni adesso si stanno organizzando, partirà la procedura per l’acquisizione di strumenti che verranno impiegati progressivamente”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)