ROMA (ITALPRESS) – Oggi si è tenuto nella sede della Regione Basilicata il primo incontro con le parti sociali sul piano strategico regionale. Il Presidente Vito Bardi ha accolto con favore la proposta di un patto per il lavoro lanciato da CGIL, CISL e UIL: “Attendo il documento anticipato oggi dai sindacati per inserirlo nel piano strategico, dopo attenta valutazione. Ho successivamente manifestato anche la mia disponibilità a siglare un patto per il lavoro, ovviamente insieme alle associazioni datoriali. E’ il momento delle sinergie, delle sintesi e della collaborazione, fermo restando il rispetto dei ruoli e le responsabilità politiche che come è noto sono in capo alla Giunta regionale”, ha sottolineato il Presidente della Regione Basilicata nel corso dell’incontro – definito “molto proficuo” – con i segretari regionali di CGIL, CISL e UIL.

(ITALPRESS).