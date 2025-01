CATANZARO (ITALPRESS) – Incontro tecnico in Cittadella per discutere del nuovo Piano olivicolo regionale, messo a punto dal Dipartimento Agricoltura e dai ricercatori del Crea-Ofa con il supporto di Arsac, dopo un importante percorso partecipativo con gli agricoltori e olivicultori calabresi.

Assieme all’assessore Gianluca Gallo, al direttore generale Giuseppe Iiritano ed al dirigente del settore Competitività Francesco Chiellino, erano presenti Enzo Perri, direttore del Centro di ricerca Olivicultura, Frutticoltura ed Agrumicoltura (Crea-Ofa) e Orlando Cimino, responsabile della sede di Rende del Crea Politiche e Bioeconomia, nonchè i vertici di Arsac.

“Il nuovo piano – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – è frutto di una profonda fase di riflessione e confronto con le altre istituzioni scientifiche e con gli attori della filiera olivicolo-olearia regionale. L’obiettivo è dotare la Calabria di uno strumento di programmazione che consentirà di lavorare sul territorio in modo univoco, in una regione che con 160.000 ettari di oliveti è seconda solo alla Puglia per produzione ed una delle più importanti al mondo”.

Il nuovo Piano Olivicolo Regionale punta a consolidare la filiera produttiva attraverso il recupero di oliveti secolari obsoleti, la realizzazione di nuovi oliveti intensivi e ad alta densità che utilizzino varietà autoctone e italiane, ma anche la meccanizzazione delle operazioni di raccolta e potatura e l’innovazione di processo nella estrazione meccanica degli oli vergini di oliva. Il documento programmatico, dopo la fase di concertazione, prosegue il suo iter amministrativo e sarà approvato a breve. “Parola chiave del nuovo piano – ha aggiunto l’Assessore Gallo – è aggregazione: siamo infatti convinti che per il rilancio del settore sia fondamentale guardare alla filiera più che alla singola impresa. Solo così potremo aumentare la competitività del settore olivicolo-oleario”.

