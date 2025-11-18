Piano Mattei, al via la seconda edizione dell’Africa Champion Program di SACE

ROMA (ITALPRESS) - Dal 2024, anno di avvio del Piano Mattei, SACE ha rilasciato oltre 3 miliardi di euro di garanzie, consentendo la realizzazione di circa 18 miliardi di euro di investimenti e progetti in Africa. Un impegno concreto che ha coinvolto più di 200 imprese italiane attive in filiere strategiche - dall’agroalimentare all’energia, dalla meccanica strumentale alle infrastrutture, fino all’automotive e alla chimica. E' quanto emerso a Roma in occasione della presentazione della seconda edizione di Africa Champion Program, progetto promosso da SACE che prenderà il via nel 2026. f25/xi2/fsc/gsl