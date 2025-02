Piano industriale Lazio, Angelilli “Diamo risposte a tutte le imprese”

ROMA (ITALPRESS) - 500 milioni di euro "è una dotazione finanziaria importante sia per l’accesso al credito per le imprese, sia per le sovvenzioni a fondo perduto, sempre per le imprese. Vogliamo ottenere il massimo dei benefici anche dall’Unione Europea e il massimo del sostegno dello Stato italiano”. A dirlo Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, a margine della presentazione del nuovo Piano Industriale del Lazio. spf/fsc/gsl