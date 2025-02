ROMA (ITALPRESS) – Presentato in anteprima a Eicma 2024, il nuovo Piaggio Liberty arriva ora sul mercato con prezzi a partire da 2.599 Euro. Pur introducendo significative migliorie stilistiche e tecnologiche, Piaggio Liberty mantiene inalterati i prezzi rispetto alla precedente generazione, continuando così a rappresentare una proposta economica e di grande qualità per affrontare la mobilità quotidiana. Liberty è da sempre leggero, maneggevole, facile da guidare ed elegante nel suo stile tipicamente italiano e, al tempo stesso, robusto, affidabile, sempre pronto ad affrontare le prove della vita urbana e metropolitana. Il nuovo Piaggio Liberty debutta ora con uno stile inedito e con un ricchissimo allestimento tecnologico che comprende l’ampio display digitale a colori da 5,5″, il nuovo faro a Led a sviluppo orizzontale e un manubrio dalla forma studiata per aumentare ulteriormente la facilità e il comfort di guida. Il nuovo Liberty è disponibile nelle cilindrate 50, 125 e 150 – moderne motorizzazioni 4T estremamente amichevoli nell’utilizzo e di grande economicità di esercizio – e in due diversi allestimenti: Liberty e Liberty S, quest’ultimo caratterizzato da finiture più grintose e sportive. Piaggio Liberty è offerto in due colori: Bianco Luna e Nero Abisso, mentre Piaggio Liberty S (Sport) presenta una scelta di ben quattro colorazioni: Bianco Luna, Nero Meteora, Grigio Materia e Blu Ardesia. Piaggio Liberty 50 è proposto al prezzo di 2.599 Euro; Liberty 125 a 2.999 Euro; Liberty 150 a 3.099 Euro. Insieme alla nuova generazione di Piaggio Liberty arriva anche una nuova gamma di accessori degna di un best seller, completamente rinnovata alla luce dei nuovi standard di qualità e delle nuove tecnologie. Tra questi il nuovo e pratico bauletto da ben 31 litri, che beneficia del nuovo sistema di aggancio e sgancio rapido che non richiede l’installazione di alcun kit accessorio. Completo di cover in tinta veicolo il bauletto è proposto a 168 Euro.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Piaggio-

