ROMA (ITALPRESS) – Si ferma a sedici la striscia di vittorie consecutive di Milwaukee. Nella notte italiana dell’Nba, i Bucks cadono sul parquet di casa di fronte ai Philadelphia 76ers, che si impongono per 133-130 con 38 punti di Harden, top-scorer della serata. Stavolta a Milwaukee non bastano i 34 punti messi a segno dal ‘bomber’ Antetokounmpo. Ci vuole un supplementare a decidere la sfida tra Washington Wizards e Toronto Raptors: la spuntano i canadesi per 116-109 con 26 punti di Trent e 25 di VanVleet. Affermazione interna per i Cleveland Cavaliers, che si impongono sui Detroit Pistons per 114-90 con 21 punti di Garland. Altri risultati: Miami Heat-Atlanta Hawks 117-109; San Antonio Spurs-Houston Rockets 110-122; Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves 134-138.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

