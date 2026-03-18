Phi Hotels cresce ancora, Xenia acquisisce un quattro stelle nel Cuneese

MILANO (ITALPRESS) – Phi Hotels non si ferma. Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. Società Benefit annuncia l’acquisizione dell’Hotel La Ruota di Pianfei (Cuneo), struttura quattro stelle immersa tra le Alpi del Cuneese, a pochi chilometri dalle piste di Prato Nevoso e dal confine francese. Con questa operazione, la catena Phi Hotels raggiunge 19 strutture attive in Italia, avanzando con decisione nel percorso verso l’obiettivo delle 25 strutture previsto dal Piano Industriale 2025-2028. Si tratta della seconda acquisizione in pochi mesi: solo nelle scorse settimane il gruppo aveva rilevato il resort “Alla Corte delle Terme” di Viterbo, dopo una serie di ingressi che hanno scandito un semestre di crescita intensa. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro il 30 aprile 2026, con efficacia operativa dal 1° settembre 2026.

La strategia di Phi Hotels punta con convinzione sulla provincia italiana: territori ricchi di storia, natura e cultura, capaci di offrire ai viaggiatori un’alternativa autentica alle destinazioni più affollate. Ogni nuova struttura non è solo un’acquisizione commerciale, ma un presidio di sviluppo locale, capace di attivare filiere, generare occupazione e valorizzare le eccellenze del territorio.

L’Hotel La Ruota – 65 camere, ristorante, piscina e sale meeting – si inserisce in questa visione: struttura a vocazione mista leisure e corporate, con una stagionalità che abbraccia l’inverno sciistico e i flussi internazionali di provenienza francese. L’operazione vale complessivamente 3 milioni di euro, includendo il prezzo del ramo d’azienda e il contratto rent to buy sulla componente immobiliare ed è finanziata interamente con risorse proprie, senza nuova leva finanziaria. La struttura ha registrato ricavi per circa 1,3 milioni di euro nell’ultimo esercizio, con un EBITDA di circa 130 mila euro.

L’acquisizione conferma e accelera il percorso tracciato dal Piano Industriale 2025-2028, riconfermato nell’Investor e Industry Forum del 30 gennaio 2026. Xenia sta costruendo mattone dopo mattone una vera infrastruttura ricettiva nazionale, distribuita sul territorio, capace di intercettare domanda diversificata e di contribuire alla destagionalizzazione del turismo italiano.

“Questa operazione conferma la traiettoria di sviluppo del nostro Piano Industriale e rafforza la presenza di Phi Hotels in Piemonte – afferma Ercolino Ranieri, Amministratore Delegato Xenia Hôtellerie Solution S.p.A. -. Con l’Hotel La Ruota ampliamo l’offerta con nuove camere, spazi eventi e servizi per la clientela leisure e business. È una tappa importante nel percorso che stiamo portando avanti per consolidare un brand alberghiero nazionale capace di valorizzare le eccellenze dei territori italiani. Crediamo nei territori: sono la vera ricchezza del turismo italiano”.

– Foto Philia Associates –

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