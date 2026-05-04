Mazzi “Il ponte del primo maggio fa registrare risultati record, avanti così”

ROMA (ITALPRESS) – Il ponte del Primo Maggio, in base ai dati raccolti in questi giorni, racconta un’Italia che, da Nord a Sud, registra risultati record con punte da tutto esaurito in diverse località: da quelle balneari alle città d’arte, con musei e centri storici pieni, esperienze ed eventi culturali, dalle destinazioni rurali a quelle termali e di montagna. In particolare, stando ai dati eDreams, si rileva un forte aumento delle prenotazioni da parte degli italiani (+37% rispetto al 2025) e degli stranieri (+17% verso le città d’arte), con i viaggiatori domestici che preferiscono sempre di più le mete nazionali e i visitatori esteri che prediligono Roma, Milano e Venezia.

“L’anteprima ideale di un’estate che si prospetta positiva, anche all’insegna della voglia degli italiani di riscoprire l’Italia, con la componente estera sempre incisiva”, spiega il ministero del Turismo in una nota.

“Il merito è soprattutto degli operatori, coloro che hanno la responsabilità di rappresentare l’Italia del turismo nel mondo. È a loro che va il mio ringraziamento per lo straordinario lavoro svolto nell’offrire vacanze da sogno ai turisti, contribuendo a sublimare l’arte italiana dell’ospitalità. Avanti così”, commenta il ministro del Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

-Foto IPA Agency-

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