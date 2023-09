BOLOGNA (ITALPRESS) – “La festa dei Nonni, il 2 di ottobre, è l’occasione per ricordare il ruolo fondamentale dei nostri anziani nella trasmissione della memoria e della tradizione alle nuove generazioni”. Una risorsa di saperi e conoscenze per l’intera collettività, troppo spesso non riconosciuta ed utilizzata”. Così il responsabile dei Pensionati Cisl (Fnp) dell’Emilia-Romagna Roberto Pezzani. Contro la considerazione che “gli anziani costano e sono persone da assistere”, Pezzani oppone l’impegno del sindacato Fnp per “una convivenza intergenerazionale, nonni e nipoti, basata sulla solidarietà ed il mutuo sostegno per il benessere sociale ed economico di tutti, giovani ed anziani”. In concreto, per la Fnp significa operare per una maggiore attenzione da parte di istituzioni e società verso gli anziani in tema di assistenza, salute, tutela delle pensioni, benessere psico fisico, economia silver, integrazione sociale. Infine, Pezzani rimarca con forza che “i legami intergenerazionali che già sostengono le famiglie grazie all’impegno di cura dei nonni, vanno incentivati anche negli ambiti delle competenze digitali, del cohousing, dei luoghi di incontro della popolazione anziana, così da contaminare la collettività ed evitare l’isolamento delle persone anziane”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).