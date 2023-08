ROMA (ITALPRESS) – Max Pezzali, dopo il doppio appuntamento – tutto esaurito – allo stadio San Siro e oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti – annuncia i nuovi ospiti de Il Circo Max, l’appuntamento musicale dell’estate prodotto da Vivo Concerti, che si terrà sabato 2 settembre. Alla folta lista di amici che saliranno sul palco insieme a Max Pezzali si aggiungono anche il cantautore romano Gazzelle e Riccardo Zanotti, cantautore, frontman e fondatore dei Pinguini Tattici Nucleari.

E’ la prima volta che Max Pezzali si esibisce nel luogo più maestoso ed emblematico per un musicista, in una giornata memorabile che consacra il sodalizio dell’artista con la città eterna. Tutta Italia, commossa e felice, ha cantato allo stadio Meazza e durante il tour Sold Out nei Palasport – proseguito da fine novembre a metà maggio – le canzoni che sono diventate la colonna sonora della vita di almeno tre generazioni. Il Circo Max sarà l’occasione di riascoltarle, alternate ad altri successi firmati da grandi artisti del panorama musicale italiano e amici di Max, che parteciperanno all’evento rendendolo ancora più unico. Tra gli attesissimi ospiti, anche lo special set Deejay Time: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso porteranno in consolle dal vivo lo show che ha fatto la storia della musica dance.

