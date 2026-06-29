Liftiba, il Tour per i 40 anni di 17 Re diventa anche un live album

MILANO (ITALPRESS) – Si è aperto sabato sera da Perugia il “Quarant’anni di 17 RE” – Tour 2026″, la serie di date che tra giugno e agosto vedrà impegnati i Litfiba degli anni ’80 (nella formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo) in giro per i principali festival italiani per raccontare dal vivo la storia di un disco che ha cambiato la storia del rock: “17 RE”.

Questi 20 unici appuntamenti saranno l’occasione irripetibile per vivere dal vivo – con oltre due ore di puro rock- le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano ed europeo, un album che ha unito in maniera pioneristica post punk alla new wave con sfumature etno e dark.

Una scaletta che ripercorre l’album nella sua totalità come non è mai successo in precedenza nella storia, oltre ai grandi classici che hanno segnato la storia dei Litfiba come “Instambul”, “Santiago”, “Eroi nel vento”, “La preda”, “Tex” e “Cangaceiro”. Il pubblico presente a Perugia ha potuto festeggiare insieme al gruppo un’altra bella notizia: il 27 novembre uscirà il live album “17 RE 1986 – 2026” che conterrà la versione live di tutti i brani dell’originale disco “17 Re” e la title track “17 Re”, canzone esclusa all’epoca dalla tracklist originale e pubblicata solo quest’anno in occasione del 40mo anniversario e diventata negli anni una vera e propria leggenda per i fan.

Il live album verrà registrato proprio in occasione del tour celebrativo ed è già disponibile per il preorder Bio.to/17RELIVE (in versione Cd e doppio LP).

-Foto ufficio stampa About-

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