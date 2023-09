Peugeot E-3008, suv elettrico con 700 km di autonomia

ROMA (ITALPRESS) - Peugeot manda in pensione il suo suv fastback best-seller con un nuovissima versione elettrica: il “Next-Level” e3008. L'attuale modello negli ultimi 7 anni ha conquistato infatti più di 1 milione di clienti in 130 Paesi. E ora Peugeot persegue l'ambizione di offrire una gamma completa di veicoli elettrici già nel 2025 e di vendere tutti i modelli della sua gamma in versione cento per cento elettrica entro il 2030. sat/gtr