Petracchini “Enilive ha abbracciato la sfida della decarbonizzazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Per Eni è importante trasformare le sfide in strade da percorrere. Nel 2014 abbiamo inaugurato la nostra prima fase della riconversione della Raffineria di Venezia per la produzione di biocarburanti innovativi e dal quel momento abbiamo abbracciato la sfida della decarbonizzazione, dando nuove opportunità e alternativa ai carburanti tradizionali". Lo ha detto il presidente di Enilive Marco Petracchini, all'apertura della tappa di Roma del "Tour D'Europe" presso il Centro Congressi Eni. xr3/sat/mca1