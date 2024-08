PetNews Magazine – 6/8/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv: - Shih Tzu, cane da guardia piccolo piccolo - La carne è un alimento fondamentale nella dieta di cani e gatti - In Gran Bretagna 1 bambino su 4 non ha mai visto il riccio in natura mgg/gtr/col