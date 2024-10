PetNews Magazine – 29/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv: - Allarme randagismo, la situazione peggiora - ⁠C'è un legame tra gatto selvatico e domestico - Gli orsi polari sono animali solitari ma non troppo... mgg/mrv