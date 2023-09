SAIRANO (PAVIA) – Questa mattina all’alba il Santuario Cuori Liberi di Sairano (PV) è stato accerchiato da una decina di camionette della celere e decine di agenti della Polizia si sono presentati alle porte del rifugio, facendo irruzione nella struttura per abbattere tutti i maiali presenti, una decina, che fossero affetti da peste suina africana o ancora sani. Gli attivisti, barricati nel rifugio ormai da venerdì scorso, si sono opposti per impedire l’uccisione dei suini ospiti del rifugio che, ricordiamo, sono animali da compagnia, salvati dai mattatoi e sottratti definitivamente alla produzione alimentare. Gli attivisti si sono frapposti fisicamente, e in modo non violento, tra le forze dell’ordine e l’area dove erano tenuti i maiali, incatenandosi ai cancelli e resistendo ai tentativi di sgombero prima che il cancello del rifugio fosse sfondato dalla polizia. Poi sono stati trascinati via a forza fuori dalla struttura. Subito dopo alcuni veterinari incaricati dell’Azienda sanitaria locale, scortati dalla polizia, sono entrati per uccidere i maiali. A quel punto gli attivisti si sono frapposti fisicamente con i loro corpi cercando di fare scudo ultimo agli animali. I Vigili del fuoco hanno segato il recinto metallico per permettere la soppressione degli animali.(ITALPRESS).

Foto: RETE DEI SANTUARI DI ANIMALI LIBERI IN ITALIA