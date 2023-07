CAGLIARI (ITALPRESS) – L’individuazione dei criteri di rappresentatività e le proposte di misure di gestione delle risorse alieutiche (tutti i settori della pesca) sono stati al centro del Tavolo tecnico per la pesca e l’acquacoltura, convocato dall’Assessore dell’Agricoltura della Sardegna, Valeria Satta ed al quale hanno preso parte tutti i rappresentanti di categoria.

“Abbiamo presentato ai rappresentanti di categoria del comparto il piano di finanziamento Feampa (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura) ha sottolineato l’Assessore Satta. Si tratta di fondi ministeriali europei che arrivano alla Regione e che danno modo ai pescatori di identificare le spese a cui maggiormente devono attenersi e che vogliono utilizzare anche come investimento per lo sviluppo della loro attività. Il Piano di investimenti che abbiamo presentato (Feampa) – ha detto ancora l’esponente della Giunta Solinas – è molto importante. Il Ministero tra fondi comunitari e nazionali ha stanziato per la Sardegna circa 38 milioni di euro. Adesso la Regione Sardegna deve decidere come distribuire questi fondi e in quali misure. E’ mia volontà e dell’assessorato, lasciare questa facoltà e questa scelta alle associazioni di categoria e ai pescatori. La Regione è al fianco dei lavoratori e delle associazioni che li rappresentano”.

“Lo stato di salute del comparto pesca è molto buono. Tutte le associazioni di categoria stanno collaborando. Adesso che è in piedi il Piano di investimento c’è una concretezza di azione, di intenti nel voler investire e trovare delle misure ottime per tutti i pescatori sardi.

