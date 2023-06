LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha sottolineato l’urgente necessità di misure efficaci per garantire la sostenibilità dell’industria della pesca nella regione mediterranea. La segretaria parlamentare per la pesca Alicia Bugeja Said, intervenendo a una riunione ministeriale dell’UE a Lussemburgo, ha dichiarato che “anche i Paesi terzi dovrebbero essere incoraggiati ad adottare le stesse misure di sostenibilità” dei pescatori dei paesi dell’UE. Bugeja Said ha aggiunto che dovrebbe esserci uguaglianza tra tutti i paesi della regione. “E’ un dato di fatto che paesi terzi pescano nel Mediterraneo senza attuare o far rispettare le stesse leggi seguite dai pescatori di Malta e di altri paesi dell’UE. C’è bisogno di uguaglianza regionale”, ha insistito. La riunione ministeriale ha discusso gli aspetti della politica comune della pesca, con Malta che ha insistito sul fatto che l’attenzione dovrebbe essere rivolta alla rigenerazione, in particolare attirando i giovani nel settore.

