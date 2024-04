LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un sondaggio sui redditi e sulle condizioni di vita (EU-SILC) nel 2023 ha rivelato una situazione preoccupante per le famiglie maltesi. Il sondaggio indica che il 6,7% non sono in posizione economica per incontri sociali regolari con amici o familiari per un drink o un pasto e l’11,1% non è in grado di partecipare regolarmente ad attività ricreative. Il 30% degli intervistati ha dichiarato di non potersi permettere una settimana di ferie annuali lontano da casa. Nonostante Malta abbia registrato una delle maggiori crescite economiche d’Europa, circa il 16% dei residenti ha dichiarato che la propria famiglia non sarebbe in grado di far fronte a una spesa finanziaria imprevista pari o superiore a 770 euro. Il sondaggio ha rivelato inoltre che il tasso di deprivazione materiale e sociale è pari al 9,2%, mentre il tasso di deprivazione materiale e sociale grave si attesta al 4,1%.

Il sondaggio EU-SILC mira a raccogliere dati comparabili su reddito, salute e disabilità, occupazione e deprivazione materiale. Valuta la capacità percepita delle famiglie di permettersi una serie di 13 articoli standard, fornendo approfondimenti sugli indicatori di deprivazione materiale e sociale. Inoltre, il 6,8% delle famiglie ha faticato a mantenere le proprie case adeguatamente calde in inverno e il 5,7% ha dovuto affrontare arretrati sui pagamenti di mutui o affitti, bollette o altri pagamenti di prestiti.

Inoltre, gli indicatori personali hanno evidenziato che meno del 5,7% della popolazione intervistata non può permettersi bisogni primari come sostituire gli abiti logori con altri nuovi o possedere due paia di scarpe della misura giusta. In particolare, il 5,6% dei bambini e il 3,7% degli adulti di età compresa tra 18 e 64 anni vivevano in famiglie gravemente deprivate dal punto di vista materiale e sociale.

Infine, le famiglie hanno segnalato problemi con le loro abitazioni principali, e l’inquinamento e il rumore sono stati i problemi citati più frequentemente. Tra queste famiglie, il 45,6% ha segnalato almeno un problema, in aumento rispetto all’anno precedente.

