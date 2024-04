LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Una delegazione italiana dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha visitato l’Aeroporto Internazionale di Misurata per valutare le procedure operative e di sicurezza adottate nello scalo e il grado di conformità delle stesse agli standard operativi internazionali. Secondo una dichiarazione dell’Autorità aeroportuale, questa visita, durata due giorni, è avvenuta nell’ambito dei preparativi per l’inizio dell’operatività dei voli tra l’aeroporto di Misurata e gli aeroporti italiani. Nel corso della visita si è svolto un incontro tra la delegazione italiana e il Direttore Generale dell’Aeroporto, alla presenza del suo assistente e del Responsabile del Dipartimento Sicurezza Aeroportuale presso il Dipartimento Conformità agli Standard dell’Autorità Aeroportuale e dell’Ufficio Sicurezza e Strutture Aeree dell’Autorità Aeroportuale, oltre al Direttore della Sicurezza Aeroportuale. La delegazione ha ripreso il lavoro di valutazione presso l’aeroporto ed ha esaminato le varie attrezzature ivi disponibili nonché il grado di conformità con gli standard di qualità richiesti. Hanno ispezionato tutte le strutture aeroportuali, con l’obiettivo di verificare in che misura tali procedure siano conformi agli standard di sicurezza dell’aviazione civile. Tutti questi sforzi fanno parte dei piani dell’Autorità aeroportuale per aumentare il livello dei servizi forniti negli aeroporti, per garantire il rispetto degli standard internazionali e migliorare la sicurezza e la protezione dei voli.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma