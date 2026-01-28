BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – La procura tedesca ha disposto la perquisizione degli uffici della Deutsche Bank a Francoforte e Berlino. Secondo quanto riferiscono i media tedeschi, le indagini riguardano una presunta attività di riciclaggio e sarebbero collegate al nome dell’oligarca russo Roman Abramovich, ex proprietario della squadra di calcio inglese del Chelsea.

Le indiscrezioni dei media sono state smentite dall’avvocato del magnate, secondo quanto riferisce il settimanale Der Spiegel. “Non siamo a conoscenza di alcuna indagine”, ha precisato il legale. La banca ha invece fatto sapere attraverso il proprio ufficio stampa di “cooperare con la procura”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).