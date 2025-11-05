Peronaci “La cooperazione tra Italia e Usa nel settore della Difesa rappresenta uno degli assi portanti”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – È stata celebrata all’Ambasciata d’Italia a Washington la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. “La cooperazione tra Italia e Stati Uniti nel settore della Difesa rappresenta uno degli assi portanti del nostro partenariato bilaterale”, ha detto l’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, Marco Peronaci, ricordando che “il Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente Trump hanno indicato, nella loro Dichiarazione Congiunta dello scorso aprile, l’importanza di rafforzare la cooperazione in materia di equipaggiamenti e tecnologie per la difesa, al fine di rendere sempre più integrata la capacità industriale dei nostri due Paesi”.

Dopo aver fatto riferimento al messaggio del Presidente della Repubblica in occasione delle celebrazioni di ieri, l’Ambasciatore ha sottolineato come Italia e Stati Uniti rimangano uniti da priorità politiche comuni e una visione condivisa del futuro.

“Sono certo che nei prossimi anni continueremo ad avere una cooperazione proficua e reciprocamente vantaggiosa, con l’obiettivo di rendere più forti le nostre democrazie e più sicuri i nostri cittadini”, ha concluso Peronaci. Oltre all’Ambasciatore e all’Addetto per la Difesa, Generale Davide Marzinotto, è intervenuto in rappresentanza dell’Amministrazione americana l’Inviato Speciale del Presidente Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg. Al ricevimento hanno partecipato anche altri importanti funzionari governativi, tra cui il Vice Segretario al Commercio Paul Dabbar, del Pentagono, del Dipartimento di Stato e delle Forze Armate americane.

-Foto screenshot video Italpress-

