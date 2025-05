Un perito maltese salirà a bordo della nave Conscience dopo il sospetto attacco con il drone

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Un perito maltese è stato autorizzato a salire a bordo della nave umanitaria Conscience a seguito del sospetto attacco con drone. Lo ha comunicato oggi il primo ministro maltese Robert Abela al Parlamento. Durante un’informativa che ha preceduto la plenaria del pomeriggio, Abela ha riferito che funzionari di Transport Malta e rappresentanti della Freedom Flotilla Coalition hanno discusso domenica della situazione, dopo che l’imbarcazione era rimasta danneggiata in quello che gli attivisti hanno descritto come un attacco con drone.

La Conscience, parte della Gaza Freedom Flotilla Coalition, era diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari quando venerdì sarebbe stata attaccata. L’attacco ha causato gravi danni alla nave, lasciandola senza elettricità e con infiltrazioni d’acqua. Gli attivisti a bordo hanno dichiarato che l’imbarcazione non è in grado di navigare e necessita urgentemente di riparazioni.

Secondo Abela, i rappresentanti della nave inizialmente avevano richiesto l’ingresso automatico a Malta come condizione per autorizzare la salita a bordo del perito maltese – una richiesta respinta dal governo. Una seconda proposta, che prevedeva l’accesso del perito in cambio dell’ingresso della nave nelle acque maltesi, è stata anch’essa respinta. Una terza proposta prevedeva l’imbarco di tre individui non legati alla vicenda in cambio dell’accesso del perito, ma anche questa è stata rifiutata. Alla fine, i rappresentanti dell’imbarcazione hanno accettato che il perito salisse a bordo secondo le condizioni stabilite dal governo maltese.

-Foto Department of Information Malta-

(ITALPRESS).