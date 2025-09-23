Perego “Siamo in un’epoca di conflitti ibridi, rafforzare la difesa”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo in un'epoca caratterizzata da conflitti ibridi che interessano diversi domini. Parlare di crisi oggi significa adoperarsi per rafforzare la nostra difesa di un concetto più allargato di difesa e sicurezza, e quindi investire in quei domini ad alto contenuto tecnologico e che hanno impatti significativi, come quelli della cyber, dello spazio e della underwater". Lo ha detto il sottosegretario alla difesa, Matteo Perego di Cremnago, a margine della prima edizione del Policy & Business Forum di Urania. xc3/ads/mca1