ROMA (ITALPRESS) – Il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, ha partecipato oggi alla cerimonia di cambio Presidenza del South Eastern Europe Defence Ministerial (SEDM) tra Romania (cedente) e Grecia (subentrante), oltre che alle celebrazioni per il “26° Anniversario della South Eastern Europe Brigade (SEEBRIG)”. La SEDM rappresenta un modello virtuoso di collaborazione multilaterale, capace di promuovere fiducia reciproca, dialogo politico e integrazione operativa tra le Forze Armate dei Paesi membri.

“In uno scenario internazionale segnato da nuove sfide alla sicurezza collettiva” sottolinea Perego “la SEDM conferma la propria rilevanza strategica, rafforzando l’interoperabilità e la cooperazione tra stati che condividono la responsabilità di difendere la pace e la stabilità della regione balcanica”. Il Sottosegretario ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Presidenza uscente e ha augurato buon lavoro alla subentrante ribadendo la disponibilità dell’Italia a continuare a fornire un qualificato e fattivo contributo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).